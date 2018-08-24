Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичи-участники заключительного летнего Тура по новостройкам побывают в четырёх жилых комплексах

24 августа 2018 года, 11:19

Читатели «Комсомольской правды – Псков» проводят лето Туром по новостройкам, который состоится 25 августа. Участники акции отправятся в четыре жилых комплекса, которые предлагают уютные квартиры в разных частях Пскова:

- ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская 8/12);

- ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7);

- ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10);

- «Пятый элемент» (Инженерная, 110).

Во время Тура можно будет пообщаться с представителями компании-застройщика, которые знают всё о планировках, материалах, сроках строительства, планах на благоустройство. Они расскажут о том, какие выгодные предложения действуют на покупку квартир, помогут подобрать оптимальный способ оплаты и поделятся другой полезной информацией.

Тур по новостройкам состоится 25 августа. Отъезд от «Дома печати» (Пароменская, 21/33) в 11.00.
Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Вора, вырвавшего сумку и пакет у жертвы, поймали в Великих Луках
Министр просвещения высоко оценила работу Центра лечебной педагогики
Инспекторы ГИМС продолжают патрулирования водоемов на территории Псковской области
Полпред президента РФ и министр просвещения работают сегодня в Псковской области
С сегодняшнего дня между Псковом и Петербургом начнет курсировать вечерняя «Ласточка»
Псковича, которого подозревают в убийстве знакомого, заключили под стражу
В ближайшую субботу откроется рабочее движение по путепроводу Великих Лук
14 сентября в Пскове в районе площади Победы будет перекрыто движение транспорта
Компания «Экопром» представила планы по утилизации отходов в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
23 августа 09:40

Собачий дом

Бывшая учительница из Острова использует свою квартиру в пятиэтажке как приют для бездомных животных, а ее соседи мучаются второй десяток лет

Общество
22 августа 12:58

Тестовый санузел

Раздражавший псковичей туалет из Финского парка начал работать на площади Ленина

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу