Псковичи-участники заключительного летнего Тура по новостройкам побывают в четырёх жилых комплексах

Читатели «Комсомольской правды – Псков» проводят лето Туром по новостройкам, который состоится 25 августа. Участники акции отправятся в четыре жилых комплекса, которые предлагают уютные квартиры в разных частях Пскова:

- ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская 8/12);

- ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7);

- ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10);

- «Пятый элемент» (Инженерная, 110).

Во время Тура можно будет пообщаться с представителями компании-застройщика, которые знают всё о планировках, материалах, сроках строительства, планах на благоустройство. Они расскажут о том, какие выгодные предложения действуют на покупку квартир, помогут подобрать оптимальный способ оплаты и поделятся другой полезной информацией.