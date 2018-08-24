Инспекторы ГИМС продолжают патрулирования водоемов на территории Псковской области

С начала летнего периода инспекторами Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области проводится патрулирование водных объектов, в том числе со спасателями, с сотрудниками полиции, рыбнадзора, с представителями ВОСВОД и администраций муниципальных образований. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Маршруты патрулирований скорректированы с учетом максимального контроля за местами возможного неорганизованного массового отдыха населения и местами возможного начала движения и по маршрутам движения туристических групп.

В настоящее время на учете в ГИМС МЧС России по Псковской области состоит 24 пляжа, из них 12 находится в детских оздоровительных лагерях, 10 - в санаториях и базах отдыха и 2 муниципальных пляжа - в Пскове и Великих Луках, все пляжи освидетельствованы и допущены к эксплуатации.

В летний период этого года в детских оздоровительных лагерях проведено 185 занятий по обучению детей и персонала правилам безопасного поведения на воде, в которыми охвачено около 8 тысяч человек.

Усилена профилактическая работа с организациями и образовательными учреждениями по предупреждению гибели и снижению травматизма детей при отдыхе на водных объектах. В текущем году проведено 1193 лекции и беседы, охвачено более 35 тысяч человек.

Спасатели напоминают, что при отдыхе у воды важно соблюдать меры безопасности и не оставлять без присмотра детей.