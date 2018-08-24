Министр просвещения высоко оценила работу Центра лечебной педагогики

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов и Министр просвещения РФ Ольга Васильева в рамках рабочего визита в Псковскую область 24 августа посетили Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения, который является федеральным ресурсным центром по подготовке кадров для работы с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

С работой учреждения гостей познакомили врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и директор ЦЛП Андрей Царев.

Центр работает с 1993 года, на его базе создана система по сопровождению и социальной адаптации детей с ОВЗ от рождения до взрослого возраста. Уникальные методические наработки псковичей востребованы у специалистов со всей России и работники центра активно делятся ими со своими коллегами из других регионов. С недавнего времени на базе учреждения проходят курсы повышения квалификации и переподготовки кадров.

Основная задача центра — максимально приспособить детей с особенностями развития к самостоятельной жизни, отметил Андрей Царев. На сегодняшний день комплексную помощь здесь получают порядка 700 семей с особенными детьми. Помимо образовательных услуг специалисты учреждения оказывают медицинскую помощь, проводят работу по социальной адаптации детей, а также оказывают методическую поддержку родителям.

Александр Беглов и Ольга Васильева осмотрели дошкольное и школьное отделения, прошли по специализированным кабинетам. В одном из них пообщались с родителями воспитанников Центра. Отвечая на вопрос Министра просвещения, как они оценивают эффективность обучения, родители отметили хорошую динамику развития их детей.

По итогам осмотра Ольга Васильева высоко оценила работу Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, отметив, что это одно из немногих образовательных учреждений России с подобным опытом и наработками. «Вы молодцы», — резюмировала министр.