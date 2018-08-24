Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

С сегодняшнего дня между Псковом и Петербургом начнет курсировать вечерняя «Ласточка»

24 августа 2018 года, 09:57

С 24 августа начинается движение второй, вечерней, пары скоростного поезда «Ласточка» по маршруту Псков – Санкт-Петербург.

Из Санкт-Петербурга состав будет отправляться с Балтийского вокзала ежедневно в 20.15 и прибывать в Псков в 23.45. Отправление поезда из Пскова также будет ежедневным в 18.05 с прибытием на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 21.35.

В схеме движения были учтены пожелания жителей поселка Плюсса и введена еще одна остановка поезда в этом районном центре. Таким образом, «Ласточка» будет следовать по маршруту с остановками в Плюссе, Стругах Красных, Луге и Гатчине.

В будущем время движения поезда планируют сократить ещё на 15 минут.
Фото Андрея Степанова
Первый рейс электропоезда «Ласточка» стартовал с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга в Псков 4 августа. Обозреватель «Псковской правды» оказалась в числе первых пассажиров скоростного поезда и смогла на собственном опыте оценить его преимущества.

Напомним, утренняя пара поездов отправляется с Балтийского вокзала Северной столицы в 6.55, из Пскова — в 6.00. Пассажирам доступны базовый туристический, эконом- и бизнес-классы. В августе билеты на «Ласточку» будут продаваться по специальным фиксированным тарифам: 360 рублей, 432 рубля и около 1,5 тысяч рублей соответственно. В будущем стоимость проезда будет формироваться в зависимости от времени до отправки поезда и спроса пассажиров на выбранный рейс. На маршруте действует система льгот и скидок.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Вора, вырвавшего сумку и пакет у жертвы, поймали в Великих Луках
Псковичи-участники заключительного летнего Тура по новостройкам побывают в четырёх жилых комплексах
Министр просвещения высоко оценила работу Центра лечебной педагогики
Инспекторы ГИМС продолжают патрулирования водоемов на территории Псковской области
Полпред президента РФ и министр просвещения работают сегодня в Псковской области
Псковича, которого подозревают в убийстве знакомого, заключили под стражу
В ближайшую субботу откроется рабочее движение по путепроводу Великих Лук
14 сентября в Пскове в районе площади Победы будет перекрыто движение транспорта
Компания «Экопром» представила планы по утилизации отходов в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
23 августа 09:40

Собачий дом

Бывшая учительница из Острова использует свою квартиру в пятиэтажке как приют для бездомных животных, а ее соседи мучаются второй десяток лет

Общество
22 августа 12:58

Тестовый санузел

Раздражавший псковичей туалет из Финского парка начал работать на площади Ленина

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу