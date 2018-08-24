С сегодняшнего дня между Псковом и Петербургом начнет курсировать вечерняя «Ласточка»

С 24 августа начинается движение второй, вечерней, пары скоростного поезда «Ласточка» по маршруту Псков – Санкт-Петербург.
Из Санкт-Петербурга состав будет отправляться с Балтийского вокзала ежедневно в 20.15 и прибывать в Псков в 23.45. Отправление поезда из Пскова также будет ежедневным в 18.05 с прибытием на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 21.35.
В схеме движения были учтены пожелания жителей поселка Плюсса и введена еще одна остановка поезда в этом районном центре. Таким образом, «Ласточка» будет следовать по маршруту с остановками в Плюссе, Стругах Красных, Луге и Гатчине.
Первый рейс электропоезда «Ласточка» стартовал с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга в Псков 4 августа. Обозреватель «Псковской правды» оказалась в числе первых пассажиров скоростного поезда и смогла на собственном опыте оценить его преимущества.
Напомним, утренняя пара поездов отправляется с Балтийского вокзала Северной столицы в 6.55, из Пскова — в 6.00. Пассажирам доступны базовый туристический, эконом- и бизнес-классы. В августе билеты на «Ласточку» будут продаваться по специальным фиксированным тарифам: 360 рублей, 432 рубля и около 1,5 тысяч рублей соответственно. В будущем стоимость проезда будет формироваться в зависимости от времени до отправки поезда и спроса пассажиров на выбранный рейс. На маршруте действует система льгот и скидок.