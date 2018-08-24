С сегодняшнего дня между Псковом и Петербургом начнет курсировать вечерняя «Ласточка»

С 24 августа начинается движение второй, вечерней, пары скоростного поезда «Ласточка» по маршруту Псков – Санкт-Петербург.

Из Санкт-Петербурга состав будет отправляться с Балтийского вокзала ежедневно в 20.15 и прибывать в Псков в 23.45. Отправление поезда из Пскова также будет ежедневным в 18.05 с прибытием на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 21.35.

В схеме движения были учтены пожелания жителей поселка Плюсса и введена еще одна остановка поезда в этом районном центре. Таким образом, «Ласточка» будет следовать по маршруту с остановками в Плюссе, Стругах Красных, Луге и Гатчине.