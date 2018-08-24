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Происшествия

Псковича, которого подозревают в убийстве знакомого, заключили под стражу

24 августа 2018 года, 09:28

В Пскове 43-летнего мужчину подозревают в убийстве своего знакомого. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, вечером 22 августа между двумя мужчинами в одной из квартир на ул. Коммунальной произошла ссора, в ходе которой глава хозяин схватил нож и несколько раз ударил своего оппонента в туловище. В результате ножевых ранений последний скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователями произведено процессуальное задержание подозреваемого. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  

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