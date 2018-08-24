В ближайшую субботу откроется рабочее движение по путепроводу Великих Лук

Готовность к началу рабочего движения по автодорожному путепроводу в Великих Луках обсудил 23 августа врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников со своим заместителем Александром Кузнецовым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«К запуску все готово. Рабочее движение будет открыто 25 августа, в День города Великие Луки, о чем ранее мы и договаривались с подрядчиком», - сообщил руководитель региона по итогам рабочего совещания.

На первом этапе по путепроводу пойдет только легковой транспорт. Движение будет осуществляться в одну сторону: на въезде в город со стороны Октябрьского проспекта по улице Промышленной через путепровод со съездом на улицу Энгельса. Затем, ориентировочно в течение двух недель, строители откроют движение и в обратном направлении.

Полностью путепровод со всеми съездами будет сдан, как и прописано в контракте, к концу октября. Работы на объекте идут в графике.

«С открытием движения по путепроводу ни один из железнодорожных переездов в городе закрыт не будет», - отметил врио губернатора Михаил Ведерников.

Он также добавил, что, несмотря на положительную динамику работ, объект с личного контроля не снимает.