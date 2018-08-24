Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В ближайшую субботу откроется рабочее движение по путепроводу Великих Лук

24 августа 2018 года, 09:26

Готовность к началу рабочего движения по автодорожному путепроводу в Великих Луках обсудил 23 августа врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников со своим заместителем Александром Кузнецовым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«К запуску все готово. Рабочее движение будет открыто 25 августа, в День города Великие Луки, о чем ранее мы и договаривались с подрядчиком», - сообщил руководитель региона по итогам рабочего совещания.

На первом этапе по путепроводу пойдет только легковой транспорт. Движение будет осуществляться в одну сторону: на въезде в город со стороны Октябрьского проспекта по улице Промышленной через путепровод со съездом на улицу Энгельса. Затем, ориентировочно в течение двух недель, строители откроют движение и в обратном направлении.

Полностью путепровод со всеми съездами будет сдан, как и прописано в контракте, к концу октября. Работы на объекте идут в графике.

«С открытием движения по путепроводу ни один из железнодорожных переездов в городе закрыт не будет», - отметил врио губернатора Михаил Ведерников.

Он также добавил, что, несмотря на положительную динамику работ, объект с личного контроля не снимает.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Вора, вырвавшего сумку и пакет у жертвы, поймали в Великих Луках
Псковичи-участники заключительного летнего Тура по новостройкам побывают в четырёх жилых комплексах
Министр просвещения высоко оценила работу Центра лечебной педагогики
Инспекторы ГИМС продолжают патрулирования водоемов на территории Псковской области
Полпред президента РФ и министр просвещения работают сегодня в Псковской области
С сегодняшнего дня между Псковом и Петербургом начнет курсировать вечерняя «Ласточка»
Псковича, которого подозревают в убийстве знакомого, заключили под стражу
14 сентября в Пскове в районе площади Победы будет перекрыто движение транспорта
Компания «Экопром» представила планы по утилизации отходов в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
23 августа 09:40

Собачий дом

Бывшая учительница из Острова использует свою квартиру в пятиэтажке как приют для бездомных животных, а ее соседи мучаются второй десяток лет

Общество
22 августа 12:58

Тестовый санузел

Раздражавший псковичей туалет из Финского парка начал работать на площади Ленина

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу