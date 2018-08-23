14 сентября в Пскове в районе площади Победы будет перекрыто движение транспорта

В связи с проведением в Пскове церемонии открытия соревнований и показательных заездов участников 13-го этапа Кубка России ралли «Псков-2018» 14 сентября c 19.30 до 23.00 будет прекращено движение автотранспорта по площади Победы, улице Кузнецкой от улицы Калинина до улицы Спортивной, улице Советской от улицы Гражданской до улицы Некрасова, ул. Я. Фабрициуса от ул. Гражданской до пл. Победы. В качестве объезда предлагаются улицы 128-й Стрелковой дивизии и Калинина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Движение автобусов маршрутов № 2, № 2-а, № 6, № 8 и № 16 в указанный период будет осуществляться по улице 128-й Стрелковой дивизии в прямом и обратном направлениях.

Автовладельцев просят учесть данную информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, выбирая пути объезда.