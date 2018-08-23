Компания «Экопром» представила планы по утилизации отходов в Псковской области

Второй форум активных граждан «Активный совет — счастливый дом» прошел 23 августа в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации. В мероприятии приняли участие представители компании «Экопром», дочернего предприятия федерального холдинга «Мехуборка», который по итогам конкурса стал региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области.

На форуме впервые был представлен директор филиала «Мехуборки» в Псковской области Александр Булаев и управляющий партнер «Мехуборки» Дмитрий Назаров. Они поделились планами регионального оператора на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

В настоящее время специалисты компании проводят инвентаризацию отрасли с тем, чтобы в дальнейшем грамотно выстроить работу по организации системы обращения с ТКО, позволяющей максимально эффективно организовать сбор, транспортировку, обработку и размещение отходов.

По окончании презентации представители ООО «Экопром» ответили на наболевшие вопросы участников форума. Они касались утилизации отходов 1–3 класса опасности, взаимодействия с местными операторами, работающими в сфере отходов, и новых тарифов.

В свою очередь общественники выразили готовность вести конструктивный диалог с региональным оператором и помогать выстраивать систему обращения с отходами, которая позволит обеспечить не только экологическую безопасность, но при этом не приведет к необоснованному повышению тарифов.