МВД рассказало о новых водительских правах с микрочипом

МВД России начало разработку водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств с микрочипом и надписями на английском и французском языках. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, ведомством разработан соответствующий проект приказа «О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации».

Кроме микроэлектронного устройства, у документа появятся дополнительные степени защиты. Удостоверения будут изготавливать на пластиковой основе с лазероактивными верхними и нижними слоями. Выдача документов будет проходить в подразделениях Госавтоинспекции, имеющих необходимые технические возможности для их оформления. А надписи наименования документов предлагается дополнительно перевести на английский и французский языки.

Также Волк отметила, что утверждение образцов водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств с электронными носителями информации не приведет к признанию недействительными ранее выданные аналогичные документы.

Выдача новых прав будет осуществляться только после создания всей необходимой инфраструктуры.

В МВД добавили, что установленная Налоговым кодексом госпошлина за водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства нового поколения составляет 3 тыс. и 1,5 тыс. рублей соответственно. Госпошлина за выдаваемые сейчас аналогичные документы не изменилась, и заявитель имеет возможность выбора получаемого документа.