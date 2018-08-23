Михаил Ведерников поздравил Нотариальную палату Псковской области с 25-летием

Нотариальная палата Псковской области отмечает 25-летие со дня образования. В торжественном мероприятии в 23 августа принял участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

От имени администрации области и себя лично он поздравил коллектив с юбилейной датой. «25 лет — солидный возраст для любой организации. За четверть века вы прошли большой путь от становления, развития до общественного признания. Вы сопровождаете самые важные решения, которые принимают люди, защищая их законные права и интересы, и заслуженно пользуетесь доверием и уважением граждан», — подчеркнул врио губернатора и пожелал Нотариальной палате Псковской области дальнейшего развития и процветания, а его сотрудникам — счастья, здоровья, благополучия и успехов в «редком, нелегком, но таком необходимом деле».

Затем состоялось награждение наиболее отличившихся сотрудников Нотариальной палаты. За добросовестный труд и большой вклад в развитие своей профессии Почетные грамоты и Благодарственные письма Администрации области получили президент палаты Валентина Николаева, нотариусы и помощники нотариусов нотариального округа города Пскова и Псковского района Софья Морозова, Ирина Андреева, Марина Вахрамеева и Иван Лысковец.

В свою очередь президент Нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева поблагодарила руководство области за внимание, а нотариусов и их помощников за добросовестный труд, влюбленность в профессию и преданность ей.

Мероприятие продолжилось учебным занятием по внесению сведений о совершенных нотариальных действиях в систему «еНот» и семинаром по вопросам изменений в законодательстве.