Спецтранспорт для выездных культурных мероприятий появится в Невельском районе

Специальный автотранспорт для проведения выездных культурно-досуговых мероприятий появится в Невельском районе. Соответствующая заявка на его приобретение размещена на сайте госзакупок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно техническому заданию, для учреждений культуры муниципалитета планируется приобрести автобус «Газель Next» со встроенной звуковой и световой аппаратурой, рассчитанный на перевозку 14 пассажиров. На нем артисты смогут приезжать в сельские населенные пункты со своими программами и выступлениями.

Начальная цена контракта спецавтобуса составляет 2,3 млн рублей. Транспорт приобретается за счет средств государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы».

Подобный спецтранспорт уже несколько лет успешно работает в учреждениях культуры Островского района. Там в отдаленные населенные пункты выезжает мобильный автоклуб. Также недавно транспорт для перевозки детей, спортсменов и творческих коллективов поступил в Красногородский район. Газель приобретена при содействии врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.