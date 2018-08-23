Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников: Наша самобытность является важной составляющей Псковщины

23 августа 2018 года, 12:59

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с 74-й годовщиной образования региона.

«Уважаемые жители Псковской области! Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной образования региона!

Россия — страна с богатым историческим наследием, которую сформировали судьбы почти 200 народов со своими уникальными традициями и культурой.

Но даже на этом фоне Псковская область выделяется своим богатым и многогранным прошлым. Наш регион, как республика, как провинция, как губерния и область, сыграл важную роль в формировании русской культуры и государственности.

Наша самобытность является важной составляющей Псковщины. Это главный стержень, который формирует Псковскую область, и наше сильное конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе.

Мы не только один из ключевых форпостов России, который веками защищал наше государство от иноземных врагов, но и крупный религиозный, культурный центр с огромным художественным и архитектурным наследием.

Наши зодчие, иконописцы, воины, изобретатели, исследователи и ученые оставили неизгладимый след в истории Российской Федерации.

И сегодня, празднуя годовщину Псковской области, мы снова должны вспомнить об их подвигах и достижениях, чтобы вдохновиться для работы на благо будущего нашей земли.

В этот праздничный день желаю всем нашим жителям здоровья, счастья и благополучия, а самой области — дальнейшего процветания! Уверен, его мы обеспечим совместными усилиями».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

14 сентября в Пскове в районе площади Победы будет перекрыто движение транспорта
Компания «Экопром» представила планы по утилизации отходов в Псковской области
МВД рассказало о новых водительских правах с микрочипом
Михаил Ведерников поздравил Нотариальную палату Псковской области с 25-летием
Спецтранспорт для выездных культурных мероприятий появится в Невельском районе
Сотрудники МЧС проверят пожарную безопасность на избирательных участках в Псковской области
Изменилась схема проезда перекрестка улицы Максима Горького и Рижского проспекта
За прошедшую неделю псковские спасатели 28 раз выезжали на помощь после ДТП
За кражу сумки в Великих Луках задержали 33-летнюю ранее судимую женщину

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
23 августа 09:40

Собачий дом

Бывшая учительница из Острова использует свою квартиру в пятиэтажке как приют для бездомных животных, а ее соседи мучаются второй десяток лет

Общество
22 августа 12:58

Тестовый санузел

Раздражавший псковичей туалет из Финского парка начал работать на площади Ленина

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу