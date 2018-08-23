Михаил Ведерников: Наша самобытность является важной составляющей Псковщины

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с 74-й годовщиной образования региона.

«Уважаемые жители Псковской области! Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной образования региона!

Россия — страна с богатым историческим наследием, которую сформировали судьбы почти 200 народов со своими уникальными традициями и культурой.

Но даже на этом фоне Псковская область выделяется своим богатым и многогранным прошлым. Наш регион, как республика, как провинция, как губерния и область, сыграл важную роль в формировании русской культуры и государственности.

Наша самобытность является важной составляющей Псковщины. Это главный стержень, который формирует Псковскую область, и наше сильное конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе.

Мы не только один из ключевых форпостов России, который веками защищал наше государство от иноземных врагов, но и крупный религиозный, культурный центр с огромным художественным и архитектурным наследием.

Наши зодчие, иконописцы, воины, изобретатели, исследователи и ученые оставили неизгладимый след в истории Российской Федерации.

И сегодня, празднуя годовщину Псковской области, мы снова должны вспомнить об их подвигах и достижениях, чтобы вдохновиться для работы на благо будущего нашей земли.

В этот праздничный день желаю всем нашим жителям здоровья, счастья и благополучия, а самой области — дальнейшего процветания! Уверен, его мы обеспечим совместными усилиями».