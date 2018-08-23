Сотрудники МЧС проверят пожарную безопасность на избирательных участках в Псковской области

В Единый день голосования силы и средства Главного управления МЧС России по Псковской области и подчиненных подразделений будут переведены в режим повышенной готовности, а также будут организованы дежурства на избирательных участках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В целях обеспечения пожарной безопасности при проведении выборов сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области в соответствии с действующим законодательством РФ организованы проверки противопожарного состояния избирательных участков: эвакуационных путей и выходов, работоспособности систем автоматической противопожарной защиты и противопожарного водоснабжения, наличия первичных средств пожаротушения, знания членами комиссий и персоналом своих обязанностей в случае возникновения пожара, а также возможности подъезда и установки пожарной техники на случай возгорания.