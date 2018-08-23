Изменилась схема проезда перекрестка улицы Максима Горького и Рижского проспекта

С 22 августа внесены изменения в организацию дорожного движения на улице Максима Горького - на участке от улицы Конная до перекрестка с Рижским проспектом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Новая схема вводится на основе решения Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Пскова. Цель нововведения - обеспечить безопасность дорожного движения и снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Теперь крайняя права полоса улицы Максима Горького на перекрестке предназначена для поворота и движения направо, а левая только для движения налево. Прямой проезд перекрестка через Рижский проспект - запрещен!

На участке нанесена соответствующая дорожная разметка, установлены дорожные знаки особых предписаний («Направление движения по полосам»), светофор оборудован специальными дополнительными секциями. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными на данном перекрестке и осуществлять маневры в соответствии с новой схемой движения.