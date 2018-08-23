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Общество

За прошедшую неделю псковские спасатели 28 раз выезжали на помощь после ДТП

23 августа 2018 года, 10:22

С 16 по 22 августа пожарные и спасательные подразделения Псковской области 28 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погиб один человек, пострадало – 28. В пяти случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС.

При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокирован один погибший. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам. Стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов не осуществлялась.

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