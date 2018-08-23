За кражу сумки в Великих Луках задержали 33-летнюю ранее судимую женщину

В Великих Луках по «горячим следам» раскрыта кража дамской сумки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вечером 21 августа в полицию с заявлением обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что часом ранее у нее была украдена сумка с вещами.

На улице Дружбы к потерпевшей подошла неизвестная, резко толкнула и вырвала сумку. А после - поспешила скрыться. В сумке великолучанки были личные вещи, ключи и мобильный телефон.

Сотрудникам ППС по горячим следам удалось задержать злоумышленницу. Ей оказалась 33-летняя жительница Великих Лук. Безработная женщина в содеянном призналась. Полицией установлено, что ранее она уже была судима за незаконный оборот и сбыт сильнодействующих и ядовитых веществ.