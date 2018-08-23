Продавца в Пскове оштрафовали за продажу пива несовершеннолетнему

Жительница Пскова заплатит штраф в 15 тысяч рублей за повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что в марте текущего года женщина, являясь продавцом магазина, ранее подвергнутая административному наказанию за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему (часть 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ), повторно совершила продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, а именно пива.

Приговором Мирового суда судебного участка №30 она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде штрафа.