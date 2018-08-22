В День Российского флага юным псковичам вручили паспорта

22 августа в Городском культурном центре Пскова прошло торжественное вручение паспортов 22-м псковичам, достигшим 14-ти лет. Первый документ, удостоверяющий личность, юношам и девушкам вручили глава города Иван Цецерский и главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин.

Перед торжественной церемонией юным псковичам показали презентацию об истории государственного символа России.

Иван Цецерский поздравил собравшихся с Днем российского флага и отметил, что стало доброй традицией вручать паспорта юным псковичам в торжественной обстановке накануне государственных праздников и Дней воинской славы. Глава муниципалитета подчеркнул, что Государственный флаг является символом бесценного наследия предков, на полях сражений и в мирном труде отстоявших право достойно жить и трудиться на своей земле. В этот день всех объединяет патриотическое чувство и сопричастность к судьбе своей страны, вера в ее счастливое будущее. Иван Цецерский вручил юным псковичам паспорта и пожелал крепкого здоровья, неизменного оптимизма, благополучия и достижения высот.

Также к словам поздравления присоединился главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин. Он пожелал ребятам удачи на их пути, верных решений и побед.

После торжественного вручения паспортов ребята принесли клятву юного гражданина РФ. С важным событием детей и их родителей поздравили танцевальные коллективы и вокалисты города.