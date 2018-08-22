Острович отделался 15-тысячным штрафом за стрельбу по автомобилю

В Острове 21-летнему мужчине, обвиняемому в хулиганстве на дороге, назначен судебный штраф. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Установлено, что вечером 9 апреля 2018 года в Острове злоумышленник в ходе дорожного конфликта несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по следующей в попутном направлении автомашине, после чего скрылся с места преступления, однако позднее был задержан сотрудниками ГИБДД.

В ходе следствия мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Материально компенсировал причиненный потерпевшему моральный и материальный вред.

На основании представленных следствием материалов мировым судьей уголовное дело прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ и 76.2 УК РФ. Вместе с тем, мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей.