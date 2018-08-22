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Общество

Власти Псковской области готовятся к конкурсу по приватизации ОАО «Псковавиа»

22 августа 2018 года, 16:16

Совещание по вопросу приватизации ОАО «Псковавиа» провел 22 августа в гдминистрации региона врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. В заседании приняли участие заместители губернатора, руководители профильных ведомств и региональной авиакомпании. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников напомнил, что инициатива областной власти о продаже части акций «Псковавиа» нашла поддержку Президента РФ Владимира Путина, и теперь перед руководством региона стоит задача привлечь на предприятие инвесторов, которые не только помогут с решением накопившихся проблем, но и будут заниматься развитием авиакомпании.

В этой связи врио губернатора поручил ответственным лицам оперативно начать работу по подготовке конкурсной документации и максимально ответственно подойти к ее разработке: учесть в ней интересы самой авиакомпании, работников предприятия и Псковской области в целом.

«Транспортная доступность — одно из приоритетных направлений развития Псковской области, а авиасообщение — ключевой фактор для развития туризма и инвестиционной привлекательности области. Мы многое сделали для возобновления полетов, с октября авиасообщение соединит Псков с Москвой, ведутся переговоры и по другим направлениям, которые могут быть востребованы нашими жителями, поэтому нам крайне важно сохранить аэропорт и продолжить развивать авиационную доступность региона. Необходимо, чтобы на «Псковавиа» пришли серьезные инвесторы», — сказал Михаил Ведерников.

Приватизация ОАО «Псковавиа» будет проведена частично. 75% минус одна акция будут принадлежать инвестору, а остальные 25% плюс одна акция — региону, что позволит области сохранить за собой контроль над дальнейшей деятельностью авиакомпании.

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