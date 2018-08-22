В Локнянском районе отремонтировали участок региональной дороги Пушкинские Горы – Локня

В Локнянском районе отремонтирован участок региональной дороги Пушкинские Горы — Локня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ремонт выполнен подрядчиком в рамках контракта по содержанию дорог в муниципалитете. Протяженность дорожного фрагмента составила 900 метров.

Также продолжаются работы на шоссе Шимск — Старая Русса — Локня — Великие Луки, где специалисты выборочно приводят в порядок наиболее изношенные участки дороги. В общей сложности будет отремонтировано порядка 800 метров региональной трассы.

Стоимость работ по ремонту дорог в Локнянском районе составляет 9,3 млн рублей. Средства выделены из бюджета Псковской области.