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Общество

В Локнянском районе отремонтировали участок региональной дороги Пушкинские Горы – Локня

22 августа 2018 года, 15:00

В Локнянском районе отремонтирован участок региональной дороги Пушкинские Горы — Локня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ремонт выполнен подрядчиком в рамках контракта по содержанию дорог в муниципалитете. Протяженность дорожного фрагмента составила 900 метров.

Также продолжаются работы на шоссе Шимск — Старая Русса — Локня — Великие Луки, где специалисты выборочно приводят в порядок наиболее изношенные участки дороги. В общей сложности будет отремонтировано порядка 800 метров региональной трассы.

Стоимость работ по ремонту дорог в Локнянском районе составляет 9,3 млн рублей. Средства выделены из бюджета Псковской области.

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