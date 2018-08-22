Псковские врачи и медсестры пройдут обучение в российском центре гериатрии

В конце сентября 20 врачей и медсестер из Псковской области начнут обучение в российском центре гериатрии. Об этом сообщил глава комитета здравоохранения Игорь Потапов 22 августа в общественной приемной врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Дискуссия была посвящена активному и здоровому долголетию. Первое гериатрическое отделение откроется в этом году на базе госпиталя ветеранов войн. Чуть позже такое отделение появится в великолукской больнице.

В настоящее время в Псковской области высокая смертность от инфарктов и инсультов, поэтому в школах планируют проводить специальные уроки, где школьникам будут рассказывать при каких симптомах бабушкам и дедушкам нужно вызвать скорую.