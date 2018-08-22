Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковские врачи и медсестры пройдут обучение в российском центре гериатрии

22 августа 2018 года, 13:03

В конце сентября 20 врачей и медсестер из Псковской области начнут обучение в российском центре гериатрии. Об этом сообщил глава комитета здравоохранения Игорь Потапов 22 августа в общественной приемной врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Дискуссия была посвящена активному и здоровому долголетию. Первое гериатрическое отделение откроется в этом году на базе госпиталя ветеранов войн. Чуть позже такое отделение появится в великолукской больнице.

В настоящее время в Псковской области высокая смертность от инфарктов и инсультов, поэтому в школах планируют проводить специальные уроки, где школьникам будут рассказывать при каких симптомах бабушкам и дедушкам нужно вызвать скорую.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В День Российского флага юным псковичам вручили паспорта
Острович отделался 15-тысячным штрафом за стрельбу по автомобилю
Власти Псковской области готовятся к конкурсу по приватизации ОАО «Псковавиа»
В Локнянском районе отремонтировали участок региональной дороги Пушкинские Горы – Локня
Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
22 августа 12:58

Тестовый санузел

Раздражавший псковичей туалет из Финского парка начал работать на площади Ленина

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться