Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Государственного флага Российской Федерации.

«Дорогие друзья!

22 августа 1991 года в Российской Федерации был восстановлен трехцветный государственный флаг. С ним началась история новой России, и с ним мы преодолели множество сложностей, восстанавливая нашу великую страну на смене эпох.

Государственные символы, гарантированные нам Конституцией, — это один из важнейших элементов, объединяющих всех жителей страны и связывающих воедино ее прошлое, настоящее и будущее.

Главным из этих символов, безусловно, является наш флаг, который олицетворяет героическую летопись России, наполненную открытиями, подвигами и достижениями.

Уважение к флагу, к нашей многовековой истории, готовность неустанно трудиться на благо родной земли и защищать честь российского триколора — важнейшие ценности граждан нашей страны, обеспечивающие нам мир и процветание.

Друзья! Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации, и мы по праву гордимся своей причастностью к славной истории нашей страны и ее великим традициям.

Вместе мы должны сохранять и поддерживать это уважительное и трепетное отношение к главному государственному символу и сделать все, чтобы наши дети продолжали гордиться нашим Отечеством.

С праздником!»