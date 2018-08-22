22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт

В связи с проведением в городе Пскове 19-й осенней сельскохозяйственной ярмарки Псковского района 22 сентября с 6.00 до 17.00 будет временно прекращено движение автотранспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улице Советской от улицы Детской до площади Ленина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Для объезда определены улица ул. М. Горького и мост им 50-летия Октября. Будет запрещена стоянка транспортных средств по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улице Советской от улицы Детской до площади Ленина, улице Профсоюзной с 20.00 21 сентября до 6.00 22 сентября.

Движение общественного транспорта в указанный период будет осуществляться по измененной схеме.

Так, автобусы маршрутов №№ 3, 4, 14, 17 с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, улице М. Горького, через остановку «Дамба», площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 1 поедут по улице Л. Поземского, улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрута № 11 последуют с улицы Звездной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрута № 8 из Корытово поедут через площадь Победы, улицу Яна Фабрициуса до остановки «Вокзал», в обратном направлении по Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, площади Победы, улице Яна Райниса до остановки «Корытово».