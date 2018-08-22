Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравили жителей региона с Днем Государственного флага Российской Федерации.

«Уважаемые псковичи!

От имени депутатов Псковской городской Думы, Администрации города и себя лично сердечно поздравляем вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Для всех поколений россиян флаг - это символ славы нашего народа, который воплощает независимость и суверенитет нашей страны, связывает воедино героическую историю и достойное будущее Отечества.

Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг, жить и работать так, чтобы наши дети и внуки могли гордиться победами и успехами отцов и дедов, достойно продолжали дело укрепления государства, приумножая могущество страны.

Желаем вам здоровья, мира и благополучия!»