Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка

Неисправность топливной системы автомобиля привела к пожару в Пушкиногорском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Так, 21 августа 2018 года в 08.50 поступило сообщение о том, что на 381 километре ФАД М-9 произошло возгорание автомобиля. Для ликвидации последствий пожара был привлечён дежурный караул пожарно-спасательной части № 27 посёлка Пушкинские Горы в составе шести человек на двух автоцистернах. На тушение был подан один ствол СВД от автоцистерны. В результате пожара в автомобиле Форд С-Макс 2006 года выпуска выгорел моторный отсек и салон по всей площади.

Причиной пожара стала разгерметизация топливной системы.

В связи с этим спасатели напоминают правила предотвращения возгорания автомобилей. Возникновения пожара можно избежать, если придерживаться следующих рекомендаций:

- соблюдать правила пожарной безопасности при обслуживании и эксплуатации транспортного средства;

- своевременно обращаться для прохождения технического обслуживания (ремонта) автомобиля;

- постоянно следить за его исправным состоянием, особенно обращая внимание на электропроводку и топливную систему;

- устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;

- не покидать автомобиль, не отключив двигатель;

- всегда в автомобиле необходимо иметь аптечку с медикаментами, огнетушитель ёмкостью не менее 2 литров и несинтетическую накидку;

- огнетушитель лучше держать в легкодоступном для себя месте;

- на период морозов не утеплять двигатель и не отогревать его открытым огнём;

- исключить курение в салоне автомобиля.