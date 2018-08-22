За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей

В Пскове по результатам прокурорской проверки на 50 тысяч рублей оштрафован предприниматель, незаконно торговавший алкоголем. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В силу требований федерального закона индивидуальные предприниматели не вправе осуществлять деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

В ходе проверки установлено, что в пивном баре, расположенном в нестационарном торговом павильоне на территории города Пскова, индивидуальным предпринимателем осуществлялась продажа крепких алкогольных напитков в розлив.

За прилавком и в подсобном помещении павильона обнаружены запасы крепких спиртных напитков.

По результатам его рассмотрения арбитражным судом Псковской области предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.