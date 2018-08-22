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Экономика

«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок

22 августа 2018 года, 09:35

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников вручил новому резиденту особой экономической зоны «Моглино» — ООО «Титан-Полимер» — символический ключ от арендного завода. Церемония состоялась 21 августа в рамках выездной сессии Петербургского международного экономического форума. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич, заместитель директора Департамента регионального развития Эльмира Ахмеева, корпоративный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Елена Мякотникова, директор ПМЭФ Алексей Вальков, директор по межрегиональным коммуникациям Российского экспортного центра Дмитрий Макеев и другие приглашенные.

В арендуемых помещениях ООО «Титан-Полимер» планирует запустить производство стретч-пленок. В дальнейшем инвестор намерен создать в «Моглино» крупный промышленный комплекс: построить завод для выпуска ПЭТФ гранул, две линии по производству БОПЭТ пленки и Научно-технический центр. Объем заявленных инвестиций составляет порядка 13 млрд рублей. Количество новых рабочих мест — около 500, с учетом смежных производств — около 2 тыс.

Принимая символический ключ от типового завода, инвестор, председатель совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский отметил: «Недостаточно разработать бизнес-проект, необходимо взять на себя ответственность, просчитать все риски и довести его до ума. В наше время это вдвойне ответственно. Бизнес там, где его любят и лелеют. Поэтому мы здесь и готовы развиваться на Псковской земле».

«Группа компаний «Титан» — крупный якорный инвестор ОЭЗ «Моглино» и стратегический проект для Псковской области. Он открывает новые возможности для региона, в том числе в плане развития кооперации между предприятиями региона. В производственном цикле «Титан-Полимера» могут быть задействованы многие компании Псковской области, что в итоге обеспечит положительный синергетический эффект», — сказал врио губернатора Михаил Ведерников.

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