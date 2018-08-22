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Общество

После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы

22 августа 2018 года, 09:32

В связи с происшествием 19 августа по факту гибели ребенка в заброшенном колодце в деревне Долгорепицы Псковского района, глава Пскова Иван Цецерский поручил городской администрации в срок до 1 сентября обеспечить проведение инвентаризации объектов коммунального хозяйства, в том числе, проверить все канализационные люки города на предмет их надлежащего технического состояния и эксплуатации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Соответствующее постановление подписал глава Пскова 21 августа. В случае выявления фактов ненадлежащей эксплуатации канализационных люков, необходимо принять срочные меры для устранения выявленных недостатков.

Напомним, 19 августа в заброшенном колодце в деревне Долгорепицы Псковского района утонул мальчик 2009 года рождения, попав в него во время игры.

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