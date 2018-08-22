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Общество

Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

22 августа 2018 года, 09:30

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днем Государственного флага Российской Федерации.

«Уважаемые жители Псковской области!

Дорогие соотечественники!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Национальный триколор – символ великого прошлого, достойного настоящего и благополучного будущего России. Бело-сине-красный стяг олицетворяет государственный суверенитет, сплочённость народов нашей необъятной страны, уважение к истории Отечества, стремление к развитию и созиданию.

В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами: когда нас переполняет гордость за свершения, когда мы празднуем победы, чтим героев, объединяемся всем миром в минуты радости или скорби.

Мы преданны своему Отечеству и хотим видеть нашу Родину стабильной и процветающей! Будем достойны великой многовековой истории России! С праздником!»

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