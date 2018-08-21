Очевидцы: в псковском «Акваполисе» из-за дождя пробило потолок

Во время дождя, который обрушился на Псков 21 августа во второй половине дня, в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» протекла крыша.

Как сообщили «Псковской правде» очевидцы, вода лилась буквально на головы посетителям. Видео, на котором запечатлено происшествие, было размещено в группе «Жесть по-псковски» подписчицей Ириной Кузьминой. В течение часа после публикации, ролик успел набрать 3,5 тысячи просмотров.

В комментарии участники паблика принялись делиться мнением на этот счёт: «Я до сих пор удивляюсь, как эта …постройка ещё не рухнула! И дымила уже и протекала...», «На то он и Аква, ему положено плыть!», «Я все жду, когда вся эта … со склона сползет в реку... При строительстве все мыслимые законы физики были нарушены».

По мимо этого, социальные сети стремительно заполняются фотографиями затопленных улиц и тротуаров. Горожане сетуют на то, что ливневки не справляются с потоком воды и они вынуждены пересекать дорогу буквально вплавь.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки дождей не предвидится. 22 августа будет облачным, средняя температура по региону составит 22 градуса тепла.