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Общество

В Пскове утвердили эскиз ганзейского знака – Ганзейской ладьи

21 августа 2018 года, 17:20

21 августа на рабочем совещании, которое провел глава Пскова Иван Цецерский, было утверждено эскизное предложение ганзейского знака - Ганзейской ладьи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В работе совещания приняли участие депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов, заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, начальник управления культуры администрации города Пскова Юрий Мартынов, начальник Управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова Сергей Кондратьев, а также спонсоры проекта - Председатель Совета директоров ООО «Ордена Ленина трест «Нефтепроводмонтаж» Рашит Минибаев. Проект будет реализован на спонсорские средства и станет подарком псковичам и гостям города.

Напомним, что согласно замыслу архитекторов и дизайнеров, Ганзейская ладья будет иметь высоту 2 метра и длину 2,75 метра и будет изготовлена из специального композитного материала.

На Ганзейской ладье будут размещены геральдические символы Международной Ганзы и Пскова, а также слоган праздника, который в Пскове пройдет в следующем, 2019 году.

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