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Экономика

Михаил Ведерников: Олимпийских игр на Ганзе в Пскове не будет

21 августа 2018 года, 16:04

Во время проведения Ганзейских дней в Пскове в 2019 году акцент будет сделан не на развлекательную программу, а на презентацию экономических и инвестиционных возможностей региона. Об этом сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания выездной сессии Петербургского международного экономического форума, которая 21 августав проходит в Пскове.

- Упор мы хотели бы сделать не на развлекательную программу. Коллеги ездили в Росток и посмотрели, как мероприятие проходит там, и если говорить о культурной программе, то это похоже на ярмарку выходного дня. Мы создали ощущение у жителей Псковской области, что это как минимум будут Олимпийские игры. Олимпийских игр не будет, - сказал Михаил Ведерников.

По его словам, регион встретит членов Ганзы «хлебосольно и гостеприимно»:

- Мы покажем город. Как хорошие хозяева максимально постараемся привести город в порядок. У нас большие планы. Правительство РФ поддержало нас – 495 млн рублей выделено на фасады. Одни фасады ремонтировать смысла нет. Мы выбрали несколько объектов, которые приведены будут в порядок. Будут приведены в соответсвие с нормативами ряд внутригородских дорог, благоустроена территория. 58 млн рублей инвестируют в подсветку исторических памятников. Я надеюсь что город в этом плане будет выглядеть достойно.

Михаил Ведерников подчеркнул, что будет создана достойная культурная программа, но «упор, поскольку Ганзейский союз – это союз торговых городов, будет сделан на презентацию экономических и инвестиционных возможностей нашего региона и укреплением связей с делегациями тех стран, которые прибудут на Ганзу».

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