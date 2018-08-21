Ольга Торбич: Мы хотим быть единым окном для бизнеса

«Есть много инструментов, которые предлагают министерства. Но мы хотим быть единым окном для бизнеса, чтобы можно прийти именно сюда и получить ответ на любой вопрос», - как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщила директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич на сессии «Локализация как инструмент формирования кластерной экономики», которая проходит в рамках выездной сессии Петербургского международного экономического форума 21 августа в Пскове.

По словам Ольги Торбич, на сегодняшний день в «Моглино» создана эффективно работающая команда:

«Мы ставим себе задачу помочь иностранному бизнесу найти партнера. Иностранный инвестор боится войти к нам самостоятельно. Важно найти команду, которая будет работать на территории региона. Без команды начать будет очень трудно», - отметила она.

Ольга Торбич напомнила, что в начале работы поиск инвесторов велся фактически вслепую:

«Когда мы начинали, как слепые котята, искали инвесторов, обращаясь в другие регионы и рассказывая о возможностях ОЭЗ. В итоге, если смотреть наших инвесторов, мы видим, что привлекали разноплановых резидентов: это и стройматериалы, и коммунальное оборудование, и «пишевка». Был разный спрос и мы его удовлетворяли. Теперь, зная псковский регион и понимая ограниченность в сырьевых ресурсах, мы привлекли крупную компанию «Титан» и будем расширять географию вокруг якоря, который у нас появился».