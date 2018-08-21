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Экономика

Эльмира Ахмеева: Инвесторы хотят видеть стабильные правила ведения бизнеса в регионе

21 августа 2018 года, 15:27

Инвесторы хотят видеть стабильные правила ведения бизнеса в регионе. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщила заместитель директора департамента регионального развития министерства экономического развития РФ Эльмира Ахмеева на сессии «Локализация как инструмент формирования кластерной экономики», которая проходит в рамках выездной сессии Петербургского международного экономического форума в Пскове.

По словам Эльмиры Ахмеевой, в стране много инструментов по развитию территорий, направленных на решение экономических задач. И экономические зоны с выделением участка и предоставлением резидентам налоговых льгот остаются одними из самых стабильных.

- Налоговые льготы резидентам ОЭЗ есть, они закреплены на федеральном уровне. Но для компаний налоговые льготы - это вторичный фактор. Компании хотят видеть стабильные правила ведения бизнеса в том или ином регионе, - подчеркнула она.

Эльмира Ахмеева отметила, что в Псковской области такой инвестиционный климат создан. Об этом говорит и тот факт, что у инвесторов есть мобильный телефон врио губернатора, и таким образом, «инвестор чувствует всегда под защитой – под рукой «03» в случае возникновения каких-то проблем».

Второй важный момент, по ее словам, - наличие современной инфраструктуры, позволяющей инвестору вести бесперебойную деятельность.

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Два рыбозавода и парк-отель появятся в Псковской области. «Псковская правда» узнала подробности проектов и выяснила суммы, которые инвесторы вложат в экономику региона. Счет идет на сотни миллионов рублей. А еще экономические возможности региона представят гостям Ганзы и будут искать инвесторов для возрождения льноводства (подробнее).

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