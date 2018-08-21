Хочу поблагодарить сотрудников аптеки на Октябрьском проспекте – Нина Ильина

«Хочу поблагодарить через вашу газету сотрудников аптеки на Октябрьском проспекте в Пскове. У меня заканчивался «Целанид», препарат сердечный, в аптеках города нигде не было. Да еще и неудобно по аптекам ходить летом, живу из-за духоты не в городе, а в деревне. В аптеку я позвонила в среду, а уже в пятницу препарат доставили и позвонили мне, что могу приходить. К сожалению, не знаю имен всех, кто помог мне с лекарством, известно только, что кассир — Васина Е.Л., так в чеке написано. Спасибо всем, кто выполнил мою просьбу и не оставил без лекарства. Казалось бы, люди сделали свою работу и лекарство продали не бесплатно, но это единственная аптека, которая мне помогла».

Ильина Нина Алексеевна, Селище, Псковский район