Дмитрий Макеев: За рубежом не знают наши товары, поэтому мы создали бренд Made in Russia

Российский экспортный центр призывает предпринимателей активно участвовать в проекте «Made in Russia». Как передает корреспондент «Псковской правды», о проекте продвижения российской продукции за рубежом рассказал директор по межрегиональным коммуникациям Российского экспортного центра Дмитрий Макеев.

- За рубежом просто не знают наши товары. Поэтому нами был создан бренд Made in Russia. В этом деле российский экспортный центр опирался на опыт продвижения брендов Германии и Италии. Это зонтичный бренд, который позволит экспортерам рекламировать свою продукцию не на наших рынках, а на зарубежных площадках, - рассказал он.

Российский экспортный центр сотрудничает с ведущими иностранными и российскими СМИ:

- Основное направление - азиатский рынок, - сообщил он.

По словам Дмитрия Макеева, для того¸ чтобы стать участником проекта надо пройти двухуровневую сертификацию.

- К бренду присоединилось немало компаний, в том числе одна – из Псковской области. Участие - совершенно бесплатно. Никаких затрат, кроме интеллектуальных не требуется.

Напомни, 21 августа в Пскове начала работу выездная сессия Петербургского экономического форума. Открыл пленарное заседание врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.