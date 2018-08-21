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Общество

К очередным этапам капитального ремонта готовится здание псковского ЗАГСа

21 августа 2018 года, 11:52

Псковский ЗАГС готовится к очередным этапам капитального ремонта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В ближайшее время планируется объявить два аукциона: на ремонт парадного крыльца и замену входных дверей (центральной и торцевой), а также на ремонт части помещений первого и второго этажей. Эти работы предполагается завершить до конца года. Стоимость ремонта не превысит 2,6 млн рублей. Средства выделяются из федерального бюджета.

Что касается проводимого в настоящий момент капитального ремонта фасада здания псковского ЗАГСа, то его планируется завершить 17 сентября.

В связи с проведением ремонтных работ с 1 октября государственная регистрация браков в торжественной обстановке временно будет проходить по пятницам в Управлении ЗАГС Псковского района (Октябрьский проспект, 12), подача заявлений на регистрацию брака будет осуществляться по этому же адресу.

Зарегистрировать брак в торжественной обстановке по субботам можно будет в здании по адресу ул. Гоголя, 9, заявление на регистрацию можно будет подать в цокольном этаже Дворца бракосочетания (ул. Детская, 2).

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