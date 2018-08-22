Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа

22 августа Россия будет отмечать День Государственного флага. Эта дата знаменует смену главного символа — в 1991 году трехцветный стяг появился над Белым домом в Москве. В честь праздника для жителей Псковской области подготовили конкурсы, концерты, выставки, а также различные развлекательные программы. «Псковская правда» напоминает программу мероприятий для всех районов Псковской области.

ПСКОВ

22 августа - Концертная программа «Мы вместе под флагом России», Зеленый театр

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

С 20 по 22 августа - Выставка-экспозиция «Он для нас и символ, и достоинство и честь», Библиотека-филиал № 2, МБУК «Центральная городская библиотека имени М.И. Семевского. Детское отделение (ул. Ботвина, д. 13). С 20 по 24 августа - Выставка-призыв «Флагу Российскому – честь и слава!», Библиотека-филиал № 3, МБУК «Центральная городская библиотека имени М.И. Семевского. Взрослый абонемент (ул. Гражданская, д.24). С 20 по 24 августа - Книжная выставка «Гордые символы нашей державы», МБУК «Центральная городская библиотека имени М.И. Семевского. Читальный зал (ул. Пионерская, д.7). 22 августа - Беседа-познание «Белый, синий, красный цвет- символ славы и побед». Интеллектуальная эстафета «Символ России – триколоровский флаг» 22.08.2018 (в течение дня) Библиотека-филиал № 2 МБУК «Центральная городская библиотека имени М.И. Семевского. Взрослое отделение (ул. Ботвина, д. 13) 22 августа - Книжно-иллюстративная выставка «России славный триколор», (в течение дня) Городская детская библиотека имени А. Гайдара, МБУК «Центральная городская библиотека имени М.И. Семевского (ул. К. Либкнехта, д. 9/14). 22 августа - Акция «Наша гордость и слава», раздача флаеров, (16.00-18.00) г. Великие Луки, пл. А. Матросова. 22 августа - Тематическая программа «История Государственного флага РФ», (11.00-13.00) Центр патриотических инициатив МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки» (пл.Матросова, д.1).

ПЫТАЛОВО

22 августа - «Мы едины - мы Россия» - творческая эстафета, посвященная Дню Государственного флага РФ при участии творческих коллективов культурно-досуговых учреждений области.

ГДОВСКИЙ РАЙОН

17 августа - «Гордо реет флаг трехцветный» - беседа у выставки. Летний читальный зал под открытым небом у здания МБУ «Гдовская районная центральная библиотека». 22 августа - «Флаг наш - символ народной гордости» - выставка изданий, информационного материала. Читальный зал МБУ «Гдовская районная центральная библиотека» 22 августа - «Символ Российского единства» - час истории. Отделение по работе с детьми МБУ «Гдовская районная центральная библиотека» 22 августа - «Символы России - история страны», «Флаг наш - символ доблести и славы» выставки книг, информационного материала. Ветвеницкая сельская библиотека, Плесновская сельская библиотека, Ремдовская сельская библиотека. 17 августа - «Бело-синий - красный цвет символ славы и побед»-познавательно –развлекательная беседа. Тупицинская сельская библиотека 22 августа - «Символ доблести и народной гордости» - исторический экскурс. Добручинская сельская модельная библиотека 22 августа - «Под символом славным могучей державы», «Герб, флаг, гимн» - часы истории Отечества .Краснопограничнененская сельская библиотека, Островецкая сельская библиотека 22 августа - «Гордо реет флаг России» - беседа-викторина. Самолвовская сельская библиотека, Спицинская сельская модельная библиотека 22 августа - «Гордый Отечества флаг» - историко-познавательные часы. Трутневская сельская библиотека, Черневская сельская модельная библиотека 22 августа - «Святыня российской державы» - информационный час. Яммская сельская модельная библиотека. 2 августа - Акция, посвящённая празднованию Дня Российского флага РФ «Триколор». Улицы города Гдова.

ДЕДОВИЧСКИЙ РАЙОН

22 августа - Концерт, посвященный празднованию Дня Российского флага РФ. Дедовичский районный центр досуга.

НОВОСОКОЛЬНИЧЕСКИЙ РАЙОН

18 августа - Беседа «Наш флаг – история России!». (20:30) Захаринский СК. 22 августа - Конкурсная программа «Флаг – шоу». (14:00) Руновский СДК. 22 августа - Информационно-патриотическая программа «Российский Триколор». (12:00) Бологовский СДК. 21 августа - Конкурс-выставка цветов «Триколор». Игровая программа «Цветик – семицветик». Раменский СК. 22 августа - Патриотические акции «Триколор страны родной». Мастер – классы по изготовлению флажков. Квест – игра «Под флагом единым». (12:00) РДК им. Воровского. 23 августа - Игра «Что? Где? Когда?». (12:00) Маевский СК. С 15 по 24 августа - Выставка-досье «Три цвета русской славы». Районная библиотека. С 21 по 22 августа - Распространение памятки «Знамя единства». Библиотеки МБУ «КДК». 22 августа - Патриотический экскурс «Россия, которую мы обрели». (12:00) Районная детская библиотека. 17 августа - Познавательный час «Эти символы страны, все ребята знать должны». (12:00) Бологовская СБ. 22 августа - Исторический час «Государственная символика России». (11:00) Вязовская СБ. 22 августа - Беседа-викторина «Наш флаг – история России». (10:00) Горожанская СБК. 23 августа - Беседа «В истории флага – история страны. (11:00) Демянская СБК. 18 августа - Интерактивная беседа «Флаг наш – символ доблести и гордости». (20:30) Захаринская СБ. 22 августа - Познавательная викторина «Гордо реет стяг державный». (15:00) Маевская СБК. С 20 по 27 августа - Выставка «Над нами реет флаг России». Насвинская СБ. 23 августа - Познавательный час «Символ доблести и народной гордости». (15:00) Окнийская СБ. 21 августа - Беседа «Великой России прославленный флаг». (11:00) Островская СБ. С 14 по 23 августа - Выставка «России славный триколор». Раменская СБ. 22 августа - Актуальная беседа «Гордо реет флаг державный. (14:00) Руновская СБ. 23 августа - Час символики «История Российского флага». (15:00) Старосокольническая СБК.

БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН

19 августа - Концертная программа «День государственного флага». (20.00) Летняя эстрада в парке п. Бежаницы 19 августа - День флага – Концертная программа. (21.00) Добрывичский сельский центр культуры 22 августа - «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» - урок гражданственности ко Дню Государственного флага РФ. (15.00) Читальный зал Центральной районной библиотеки п. Бежаницы 22 августа - Познавательная программа «День государственного Флага России». (13.00) Парковая зона Краснолученского сельского центра культуры 22 августа - «День Государственного Флага» информационный час. (11.00) Библиотека Лющикского сельского центра культуры

ВЕЛИКОЛУКСКИЙ РАЙОН

22 августа - Интерактивная программа для детей и молодежи «Наш флаг-наша гордость»: - конкурс рисунков - спортивные игры - волонтерская акция «Наш триколор» (раздача флажков, запуск воздушных шаров) - концерт - флешмоб. Переслегинский Дом культуры 22 августа - Медиа-программа «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед». Булынинская модельная библиотека. 22 августа - Тематический концерт. Флешмоб. Булынинский Дом культуры. 22 августа - Исторический экскурс «Гордо реет наш флаг». Букровский клуб-библиотека. 22 августа - Познавательная программа «Гордо реет флаг державный». Марьинский клуб-библиотека. 22 августа - Выставка рисунков «Этот флаг все в мире знают». Гальская сельская библиотека. 22 августа - Медиа-программа «Государственный флаг – символ России». Переслегинская модельная библиотека. 22 августа - День информации «Овеянный славой флаг России». Центральная районная библиотека. 22 августа - Интеллектуально - познавательная программа «Геральдика моей Родины». Пореченский библиотечно-досуговый центр. 22 августа - Тематический концерт. Флешмоб. Пореченский библиотечно-досуговый центр. 22 августа - Патриотический час «Флаг – наша гордость!». Плаксинский клуб-библиотека. 22 августа - Познавательная программа «Гордо веет флаг Российский». Черпесской клуб-библиотека. 22 августа - Электронная презентация «История государственного флага России». Шелковская модельная библиотека.

ДНОВСКИЙ РАЙОН

21 августа - Познавательная викторина «Флаг державы символ славы». Моринский Дом культуры. 22 августа - Массовая правовая игра для молодежи «И гордо реет флаг державный», велопробег. Стадион «Локомотив» города Дно. 22 августа - Познавательная программа «Над нами рдеет флаг России». Искровский Дом культуры. 22 августа - Презентация информационного стенда «Под символом славным могучей державы». Районная библиотека ЦСПИ. 22 августа - Электронная презентация «Душа России в символах ее». Районная библиотека.

КРАСНОГОРОСДКИЙ РАЙОН

22 августа - «Символику страны знать ребята все должны»- познавательная беседа. Блясинская сельская модельная библиотека. 22 августа - «Символы России – история страны»- выставка. Граинская сельская библиотека. 22 августа - «Душа России в символах ее»- выставка. Ильинская сельская библиотека. 22 августа - «Три символа на фоне истории» - беседа у выставки. Крестовская сельская библиотека. 22 августа - «Над нами реет флаг России» - презентация. Крестовская сельская библиотека. 22 августа - «Флаг нашей славы»- информационная памятка. Красногородская районная библиотека. 22 августа - «Святые символы России»- познавательная выставка. Красногородская районная библиотека. 22 августа - « Знакомьтесь! Я флаг» - экспресс - обзор у книжной выставки. Детская библиотека.

КУНЬИНСКИЙ РАЙОН

22 августа - Информационная программа «Государственные символы: наш Триколор!». (11:00) Жижицкая с/б. 22 августа - Викторина «Флаг наш и герб». Ущицкая м/б. 22 августа - Тематическая беседа, посвящённая Дню государственного флага РФ «Овеянные славой герб и флаг России». Краеведческий музей. День российского флага – программа для детей. Конкурс рисунков, флешмоб. (13.00) Ущицкий ДК.

ЛОКНЯНСКИЙ РАЙОН

18 августа - Межрайонный турнир по пляжному волейболу среди мужских команд, посвященный Дню флага России и Дню поселка Локня. Стадион «Колос» п. Локня. 18 августа - Открытый районный турнир по стритболу среди мужских и женских команд посвященный Дню флага России и Дню поселка Локня. Стадион «Колос» п. Локня. 22 августа - «Российский флаг – наш символ и богатство!» беседа с молодёжью. (13:00) Подберезинсая сельская модельная библиотека. 22 августа - «Слово о флаге» исторический час. Самолуковская сельская библиотека. 22 августа - «Символ России» - беседа ко Дню Государственного флага России. Детская библиотека. 22 августа - «Символы России» час истории. Иваньковская сельская библиотека. 22 августа - Час информации «Три цвета России». Крестиловская модельная сельская библиотека. 22 августа - «Эти символы страны, все ребята знать должны»: путешествие по истории Государственного флага РФ. (14:00) Миритиницкая сельская модельная библиотека. 22 августа - «Геральдика моей Родины» книжная выставка. Центральная районная библиотека. 22 августа - Литературно-музыкальная композиция ко Дню флага «Белый, синий, красный». Крестиловский сельский Дом культуры. 22 августа - «Символы России» слад-беседа для детей. Жарковский сельский клуб. 22 августа - Спортивно-развлекательная программа «Под флагом России». Башовский сельский Дом культуры.

ОПОЧЕЦКИЙ РАЙОН

22 августа - Праздничная программа «Гордо веет флаг России». Городской Вал г. Опочка. 21 августа - Конкурс рисунков «Флаг России». Ляпуновская сельская библиотека. 24 августа - Беседа, конкурс рисунков, игровая программа «Под флагом единым». Лобовский сельский клуб. 18 августа - Конкурсная программа «Я - гражданин своей страны». Норкинская сельская библиотека. 22 августа - Информационный час для детей «Флаг России - гордость наша». Глубоковская сельская библиотека. 22 августа - Библиотечный урок «История флага России». Лаптевская сельская библиотека. 19 августа - Информационная беседа «Российский триколор». Варыгинский сельский клуб. 21 августа - День информации «Символика государства Российского». Лобовская сельская библиотека. 22 августа - Информационный час «История флага Российского». Макушинский сельский клуб, библиотека. С 22 августа по 23 августа - Презентация «Моя Родина – Россия». Звонская сельская библиотека.

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

22 августа - Час гражданственности «Триколорный флаг – флаг моей Отчизны». (10:00 -18:00) МБУК «Островская центральная районная библиотека». 22 августа - Час истории «Три державных цвета». (15:00) МБУК «Островская центральная районная библиотека». 22 августа - Акция по вручению информационных закладок, рассказывающих о флаге как знаке государственности, об истории праздника. (16:00) Парк «Победы» г. Остров. 22 августа - Познавательная программа для детей «Флаг моего государства». (16:00) Парк «Победы» г. Остров. 22 августа - Концертная программа «Символы нашей страны». (17:00) Парк «Победы» г. Остров. 22 августа - Молодежная акция «Виват, Российский флаг». (18:00) Парк «Победы» г. Остров.

ПАЛКИНСКИЙ РАЙОН

21 августа - Информационно познавательный час «Флаг державы Нашей». Центральная районная библиотека. 17 августа - Информационный час «Символ России». Филиал ПЦБС- Качановская сельская библиотека. 24 августа - Книжная выставка «Веет флаг России». Филиал ПЦБС- Слопыгинская сельская библиотека. 23 августа - Книжная выставка «Над нами веет флаг России». Филиал ПЦБС- Новоуситовская сельская библиотека. 22 августа - Час патриотизма: «Флаг России-гордость наша». Филиал ПЦБС- Черская сельская библиотека. 21 августа - Беседа-презентация «Об истории Российского флага». Филиал ПЦБС- Новоуситовская сельская библиотека. 22 августа - Квест- игра «Гордо веет флаг России». Палкинский районный центр досуга.

ПСКОВСКИЙ РАЙОН

18 августа Тематический час «Гордо реет флаг державный». (12:00) Отдел библиотечной работы Соловьевского КДЦ МБУ ПР «ПРЦК». 20 августа - Книжная выставка «Символы России-история страны». Отделение районной библиотеки МБУ ПР «ПРЦК». 21 августа - Тематический час «Главный символ России». Выставское досуговое объединение МБУ ПР «ПРЦК». 21 августа - Конкурс детских рисунков «Твой триколор». Соловьевский КДЦ МБУ ПР «ПРЦК». 22 августа - Концертная программа, посвященная Дню Государственного флага РФ. (13:00) Карамышевский КДЦ МБУ ПР «ПРЦК». 22 августа - Викторина для детей «Овеянный славою». (16:00) Кировское досуговое отделение КДЦ МБУ ПР «ПРЦК». 22 августа - Беседа для детей «С чего начинается Родина». Мастер-класс «Над нами реет флаг России» 22.08.2018 (14:00) Тямшанский КДЦ МБУ ПР «ПРЦК». 22 августа - Беседа-диалог для детей «Символы государства». (15:00) Ершовское досуговое отделение КДЦ МБУ ПР «ПРЦК». 22 августа - Познавательная программа для детей «Наш флаг, наша Россия». (10:00) Писковичский КДЦ МБУ ПР «ПРЦК»

ПЛЮССКИЙ РАЙОН

22 августа - Презентация «История Российского флага» (видеопоказ, беседа). Районная библиотека. 22 августа - Акция поздравления жителей п. Плюсса с Днем российского флага «Мы под флагом Российским живем». г. Центральная площадь п. Плюсса.

ПОРХОВСКИЙ РАЙОН

22 августа - Праздничный концерт «Под флагом России». (16:00) Площадка между зданиями РДК и Администрацией района. 22 августа - Познавательная программа «Символы России». (14:00) Верхнемостский СДК. 22 августа - Викторина «День флага России». (15:00) Логовинский СДК. 22 августа - Викторина «Три цвета России». (11:00) Павский СДК. 22 августа - Выставка рисунков «Моя родина – Россия!». Боровичский СДК. 22 августа - Познавательно-игровая программа «Мы живём в России». (15:00) Полонский СДК. 22 августа - Познавательная программа «Российский флаг наш символ и богатство». (15:00) Березовский СДК. 21 августа - Выставка-плакат - «И вечно будем славить в веках российский триколерный флаг». (11:00) Славковская модельная библиотека. 21 августа - «Символы России» выставка литературы. (10:00) Порховская ЦРБ (отдел по работе с детьми). 22 августа - «Три цвета праздника» - выставка-дайджест. (10:00) Порховская ЦРБ. 22 августа - Беседа «Государственный триколор». (11:00) Дубровенская модельная библиотека. 22 августа - Час информации - «История флага Российского». Павская модельная библиотека. 22 августа - «Российский флаг – наш символ и богатство». (11:00) Славковский СДК. 22 августа - «Российский флаг – наш символ и богатство». (11:00) Тинеевский СДК. 22 августа - «Российский флаг – наш символ и богатство». (11:00) Махновский СДК.

ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН

22 августа - Акция «Вместе идем на выборы». МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры». 21 августа - Час истории «Гордо реет триколор». Алольский сельский дом культуры – структурное подразделение МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры». 22 августа - Час интересной информации «История флага Российского». Первомайский сельский дом культуры – структурное подразделение МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры». 26 августа - «Гордо реет флаг державный!» - утренник, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации. Сергейцевский сельский дом культуры – структурное подразделение МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры». 22 августа - Книжная выставка «Символы России». Районная библиотека – структурное подразделение МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры». 22 августа - Познавательный урок «Овеянные славой Герб и Флаг». Забельский сельский дом культуры – структурное подразделение МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры». 22 августа - Конкурс рисунков «Цветы моей страны». Поддубский сельский дом культуры – структурное подразделение МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры». 22 августа - Слайд – беседа «С гимна начинается Россия». Долосецкий сельский дом культуры – структурное подразделение МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры». 22 августа - Познавательная программа «Знамя единства». Гультяевский сельский дом культуры – структурное подразделение МБУК «Пустошкинский районный Центр культуры».

ПУШКИНОГОРСКИЙ РАЙОН

22 августа - Праздничный концерт « Россия- великая держава». (19:00) Площадь ул. Пушкинская р.п. Пушкинские Горы. 22 августа - Выставка художественной литературы и презентация «Российский флаг- гордость наша». Пушкиногорская центральная районная библиотека.

ПЫТАЛОВСКИЙ РАЙОН

22 августа - Областная акция «Под флагом единым». (18:00) Городской стадион г. Пыталово.

СЕБЕЖСКИЙ РАЙОН

22 августа - Концертная программа ко Дню Государственного флага Российской Федерации «Мы вместе - под флагом России!». Набережная городского парка г. Себеж. 21 августа - Выставка детских рисунков «Россия – Родина моя». Фойе Идрицкого Дома культуры п. Идрица. 25 августа - Выставка детского рисунка «Триколор страны родной». Фойе Сосновоборского Дома культуры п.г.т. Сосновый Бор. 25 августа - Детская игровая программа «Мы дети твои, Россия». Уличная площадка Сосновоборского Дома культуры п.г.т. Сосновый Бор. 25 августа - Концертная программа «Три цвета – одно настроение». Уличная площадка Сосновоборского Дома культуры п.г.т. Сосновый Бор. 22 августа - Конкурс детских рисунков ко Дню флага России «Флаг моей Родины». Борисенский сельский клуб д. Борисенки. 22 августа - Познавательная программа «Державность и величие в символах страны». Дединский клуб – библиотека д. Дедино. 22 августа - Акция детских рисунков «Триколор страны родной». Красный клуб – библиотека д. Сутоки 22 августа - Викторина ко Дню государственного флага России «Могучий триколор». Мостищенский сельский клуб д. Мостище. 22 августа - Исторический час «Над нами реет флаг России». Томсинский клуб – библиотека д. Томсино 22 августа - Урок мужества «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед!». Ормейская библиотека – клуб д. Кортеньки.

СТРУГО-КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН

22 августа - Акция «Ты гордость наша и слава, трехцветный российский флаг!» (викторина-анкета о триколоре, раздача ленточек триколор). Площадь п. Струги-Красные. 22 августа - Концертная программа «Гордо реет флаг державный!». (13:00) Площадка около Районного Дома культуры.

УСВЯТСКИЙ РАЙОН

22 августа - Час информации с показом презентации «Символы России». (14:00) Детское отделение библиотечного отдела МУК «Усвятский РЦК». 22 августа - Конкурс рисунков на асфальте «Флаг, овеянный славой…». (15:00) Площадь у Дома культуры. 22 августа - Турнир по мини-футболу. (18.00) Многофункциональная спортивная площадка. Невельский район 22 августа - Концертная программа ко Дню государственного флага Российской Федерации. (18:00) Районный Дом культуры. 22 августа - «Историческая память» выставка-беседа. (14:00) Районная библиотека. 22 августа - «Гордо реет флаг России» информационно-познавательная программа. (12:00) Новохованский СДК. 22 августа - Информационно-познавательная программа «Символ Родины». (15:00) Леховский СДК. 22 августа - Познавательная программа «Гордо реет флаг державный!». (12:00) Дубровинский СК. 22 августа - Час полезной информации «История флага Российского». (15:00) Трехалевский СК. 22 августа - Патриотический час «День Флага». (14:00) Туричинская модельная библиотека. 22 августа - Ко Дню Российского флага: час информации «Горжусь Россией», познавательная игра «Три цвета русской славы». (16:00) Усть-Долысский СДК. 22 августа - Час информации «Слово о флаге». (16:00) Усть-Долысская модельная библиотека. 22 августа - Патриотический час «Над нами реет флаг России». (14:00) Мошенинская сельская библиотека – клуб.

НОВОРЖЕВСКИЙ РАЙОН

22 августа - Книжная выставка «Три державных цвета». МБУК «Новоржевский районный культурно-спортивный комплекс». 22 августа - Книжная выставка «Гордо реет флаг Российский». Макаровская сельская библиотека. 22 августа - Познавательная программа для детей «Сколько нас?». Вескинский СДК. 22 августа - Познавательная викторина «День Российского флага». Выборгский СДК.

ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН