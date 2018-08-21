Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Единая Россия» предлагает отменить пенсионные льготы для депутатов

21 августа 2018 года, 10:56

«Единая Россия» предложила отменить все преференции по выплате пенсий для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы, заявила замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина на совместном заседании с советом руководителей фракций партии.

«Поручить фракции «Единая Россия» в Государственной думе обеспечить внесение в Государственную думу и принятие проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы, предусматривающего отмену пенсионных преференций для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы», — озвучила она проект резолюции.

Генсовет поддержал инициативу.

Напонним, в июле Госдума обнародовала данные о зарплате депутатов и доплатах, которые они получают к пенсии. В основу расчета входит понятие "денежное вознаграждение", на базе которого формируется доплата к пенсии парламентариев. В 2018 сумма "вознаграждения" составляет 84 774 рубля. Депутаты получают проценты от этой суммы в зависимости от стажа работы.

Так, проработавшим от пяти до десяти лет парламентариям полагается доплата в размере 55% от денежного вознаграждения, или не менее 46 тысяч рублей. В свою очередь, депутаты со стажем более десяти лет могут рассчитывать на доплату в размере 75% — это не менее 63 тысяч рублей. Парламентарии, проработавшие в нижней палате менее пяти лет, доплату к пенсии не получают.

Источник: РИА Новости.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Пенсионные изменения
Правительство России 14 июня объявило о постепенном повышении возраста выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. В обществе развернулась широкое обсуждение положений предложенной реформы.

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться

Общество
21 августа 10:18

Капитан «Команды»

Проекты «Команды 2018» станут частью стратегии развития Псковской области