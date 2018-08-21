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Общество

В Пскове и Великих Луках росгвардейцы задержали нарушителей закона и передали их полиции

21 августа 2018 года, 10:11

В Пскове и Великих Луках росгвардейцы пресекли противоправные действия граждан. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Великих Луках экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – бара на проспекте Гагарина поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего нетрезвого жителя Великолукского района, которой повредил имущество заведения.

А в Пскове в магазине на Рижском проспекте росгвардейцами задержан 40-летний мужчина, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для привлечения к административной ответственности граждане переданы сотрудникам полиции.

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