В Пскове и Великих Луках росгвардейцы задержали нарушителей закона и передали их полиции

В Пскове и Великих Луках росгвардейцы пресекли противоправные действия граждан. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
В Великих Луках экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – бара на проспекте Гагарина поступил сигнал «Тревога».
Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего нетрезвого жителя Великолукского района, которой повредил имущество заведения.
А в Пскове в магазине на Рижском проспекте росгвардейцами задержан 40-летний мужчина, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
Для привлечения к административной ответственности граждане переданы сотрудникам полиции.