Установлены личности островичей, отобравших у школьника телефон с наушниками

В Острове двое мужчин в возрасте 20 и 28 лет обвиняются в совершении грабежа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, ранним утром 14 августа двое ранее судимых местных жителей выйдя из бара в Острове, где всю ночь употребляли алкоголь, на одной из центральных улиц увидели подростка, который находясь на каникулах шел помогать отцу по работе. После издевательств над потерпевшим, предполагаемые злоумышленники с применением насилия похитили у мальчика мобильный телефон с наушниками, после чего с места преступления скрылись.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в течение суток были установлены личности напавших. Они оба ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе старший за убийство пенсионера.

Следователи предъявили фигурантам обвинение. Старшему из них, чья роль была наиболее активна, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а его подельнику – домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.