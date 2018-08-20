80 кубометров рыболовных сетей достанут из водоёмов Псковской области в этом году

В этом году со дна Псковского и Жижицкого озер, а также устья реки Великой планируется поднять порядка 80 кубометров брошенных рыболовных сетей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Чаще всего брошенные сети — дело рук браконьеров. Завидев сотрудников рыбоохраны, они выбрасывают орудия лова в воду, тем самым загрязняя водоемы не только синтетическими материалами, но и продуктами разложения, так как в них продолжают попадать рыбы. Много сетей находится на пути нереста судака, леща, щуки, окуня и плотвы, поэтому очистка водоемов от этого мусора положительно скажется и на уровне запасов промысловых рыб», — рассказали специалисты.

Расчистка водоемов от брошенных орудий лова ведется в Псковской области с 2006 года. За это время со дна рек и озер было поднято более 1 тысячи кубометров сетей. Стоимость работ составила почти 5,4 млн рублей.