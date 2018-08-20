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Общество

С 1 октября Дворец бракосочетания прекратит регистрацию браков на улице Детской

20 августа 2018 года, 15:20

В связи с предстоящим проведением работ по капитальному ремонту 1 и 2 этажей здания Дворца бракосочетания в Пскове (ул. Детская, д. 2) с 1 октября государственная регистрация браков в торжественной обстановке временно будет проходить по субботам по адресу: г. Псков, ул. Гоголя, д. 9. Подача заявлений о заключении брака осуществляется по прежнему адресу: г. Псков, ул. Детская, д. 2 (цокольный этаж).

Телефон для справок: 72-09-29.

По пятницам зарегистрировать брак можно в Управлении ЗАГС Псковского района: г. Псков, Октябрьский проспект, д. 12. Подача заявлений на регистрацию брака осуществляется по этому же адресу.

Телефон для справок: 72-14-60.

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