Росгвардейцы поймали 37-летнего псковича, угнавшего машину на улице Пролетарской

В Новосокольниках росгвардейцы задержали автоугонщика. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

19 августа около 20:00 сотрудники вневедомственной охраны получили информацию об угоне автомашины от дома на улице Пролетарской. Благодаря слаженным действиям росгвардейцев, автомобиль был обнаружен и заблокирован на улице Загородной.

За рулем находился 37-летний местный житель, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения.

Для дельнейшего разбирательства предполагаемый злоумышленник был передан сотрудникам полиции.