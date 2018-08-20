Юбилейный форум «Сороковой бор – в память партизанской славы» пройдет с 23 по 25 августа

С 23 по 25 августа в Струго-Красненском районе пройдет 10-ый региональный детско-юношеский гражданско-патриотический форум «Сороковой бор — память партизанской славы». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этом году традиционное мероприятие объединит порядка 200 школьников и их родителей из разных районов Псковской области.

Патриотический слет посвящен восстановлению партизанского лагеря «Память поколений», расположенного в лесном массиве у деревни Княжицы. Здесь в годы Великой Отечественной войны действовала 2-ая Ленинградская партизанская бригада, и был образован партизанский край. Школьники вместе с педагогами, родителями и общественными организациями восстанавливают объекты композиции лагеря (партизанскую землянку, столовую, окопы, шалаш, огневые точки, траншеи) и проводят экскурсии в музее под открытым небом, рассказывая гостям о героических подвигах партизан и их быте.

В рамках форума также запланированы различные образовательные площадки, посвященные общественным проектам, пользе здорового образа жизни, правам детей и другим актуальным темам. Также ребята пройдут курс молодого бойца.

Участники слета проживают в отапливаемом палаточном лагере с полевой кухней и освещением на берегу озера Глубокое. Безопасность обеспечивают сотрудники полиции и «Скорая помощь».