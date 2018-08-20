Участниками выездной сессии Петербургского экономического форума в Пскове станут около 400 человек

Выездная сессия Петербургского экономического форума в Пскове соберет порядка 400 участников. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщила директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич на пресс-конференции, посвященной мероприятию.

По ее словам, в форуме принимает участие много представителей бизнеса, в том числе псковского.

Как отметил руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области Юрий Подобед, работа по подготовке к выездной сессии экономического форума в Пскове началась еще на сочинском форуме. В мае Псковская область подписала соглашение с «Росконгрессом», который организует Петербургский экономический форум.

- Программа форума занимает два дня: в первый день – деловая программа, во второй – экскурсия по псковским предприятиям. В первый день пройдет пленарное заседание. Данная сессия юбилейная, 15-я. Обычно выездные сессии носят больше региональный характер, но эта сессия имеет статус окружной. Регионы Северо-Запада приглашены к участию. Также состоится работа по секциям. Их будет две: одна посвящена локализации, другая - экспортному центру. Будут выступать представители Минэкономразвития, композитного кластера, ОЭЗ «Моглино».

Особой экономической зоне «Моглино» будет посвящен второй день работы форума. В 9 часов состоится экспертный совет ОЭЗ «Моглино», который возглавляет врио губернатора Михаил Ведерников, на котором будут представлены два новых проекта.

- Надеемся, что «Моглино» пополнится еще двумя резидентами, - отметила Ольга Торбич.

В 16 часов участники форума переместятся на площадку «Моглино», где будет заложено строительство двух заводов. Также будут переданы ключи арендаторам, которые будут организовывать там производство.

Кроме того, в рамках форума будет работать организованная Агентством инвестиционного развития выставка достижений Псковской области, на будет представлена продукция, произведенная на территории региона.