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Общество

Три ручные гранаты Ф-1 обезвредили специалисты с локнянской деревне Башево

20 августа 2018 года, 12:43

На территории Псковской области были обнаружены взрывоопасные предметы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Так, специалистами псковского поисково-спасательного отряда города Великие Луки 17 августа вблизи населённого пункта Башево Локнянского района были обезврежены три ручных гранаты Ф-1. И в этот же день великолукские спасатели выезжали на обезвреживание взрывоопасных предметов в Себежский район, где были обнаружены 5 минометных мин калибра 82 мм и два артиллерийских снаряда калибра 45 мм.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что разминированием, обезвреживанием и уничтожением подобных предметов занимаются только специалисты. Спасатели предупреждают: ржавчина на боевых снарядах не является гарантией безопасности находки! Напротив, одно неосторожное движение может привести к подрыву боеприпаса. Нарушение элементарных правил безопасности может стать причиной несчастного случая. Особенно важно объяснить это подрастающему поколению.

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