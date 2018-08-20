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Спорт

Около 400 легкоатлетов участвовали в 4-м этапе соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора – 2018»

20 августа 2018 года, 11:06

Порядка 400 легкоатлетов приняли участие в четвертом этапе соревнований по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По итогам четвертого этапа первое место в профессиональном забеге на 10 километров среди мужчин занял Александр Шевченко (Москва), среди женщин — Екатерина Никитина (Псков). В беге на 5 км победили Георгий Корпаев (Псков) и Мария Романенко (Мурманск). На самой короткой дистанции в 1 км для участников в возрасте от 7 до 10 лет лучшими оказались Илья Варганов (дер. Переслегино, Псковская область) и Анастасия Галкина (дер. Слопыгино, Псковская область).

В награду победители и призеры соревнований получили медали с изображением монумента князю Александру Невскому и русской дружине на горе Соколихе. «Мы размещаем на наградах изображения достопримечательностей региона, находящиеся вблизи места проведения соревнований. В предыдущие этапы на медалях были выгравированы Кремль, памятник 6-й роте «Купол», Изборская крепость. Победители финального этапа получат медали с изображением Псково-Печерского монастыря», — рассказал Александр Кузьмин.

Финал «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» пройдет 15 сентября в Мальской долине.

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