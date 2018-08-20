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Общество

Глава Пскова Иван Цецерский встретился с жителями дома на улице Пушкина

20 августа 2018 года, 10:31

Глава города Пскова Иван Цецерский встретился с жителями дома по улице Пушкина, 8. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Накануне, в ходе личного приема граждан к руководителю муниципалитета обратились жители этого дома с просьбой перенести расселение их дома, признанного комиссией аварийным, на более ранний, чем запланировано, срок.

Они также попросили спилить у них во дворе дерево, которое, по их мнению, в любой момент может упасть. В многоэтажке 18 квартир, в числе жителей - пенсионеры, инвалид, дети.

Как сообщили жильцы, из-за ветхого состояния коммуникаций в подвале часто скапливается вода, от этого - сырость, на стенах появляются плесень, трещины, которые начинают появляться на фасаде и внутри жилых помещений.

Иван Цецерский осмотрел квартиры на первом и втором этажах.

Здесь же на месте было проведено совещание с участием руководителя управляющей организации, начальника отдела управления строительства и капитального ремонта администрации Пскова Павла Андреева, начальника управления по учету и распределению жилой площади администрации города Пскова Сергея Хмелева с целью выработки конкретных мер по 

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